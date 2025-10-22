Облако солнечной плазмы ударит по объекту 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS через двое суток пройдет через облако солнечной плазмы, выброшенное после взрыва на обратной стороне звезды 22 октября.

Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Согласно оценкам, облако плазмы, выброшенное после сегодняшнего взрыва, направлено точно (в пределах 10-20 градусов) в направлении объекта 3I/ATLAS, который проходит сейчас с противоположной стороны от Солнца с небольшим смещением в сторону северо-запада", - говорится в сообщении.

Фронт выброса ударит по объекту примерно в 15:00 мск 24 октября, отметили в лаборатории. Комета будет внутри облака от полутора до двух дней.