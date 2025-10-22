РКН объяснил ограничение работы WhatsApp и Telegram на юге России

Роскомнадзор частично ограничил работу мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России для борьбы с преступниками.

© Lenta.ru

Комментарий ведомства передает ТАСС.

«Для противодействия преступникам (...) принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно данным правоохранителей и исходя из обращений граждан, злоумышленники используют иностранные мессенджеры, чтобы вымогать у россиян деньги и вовлекать их в террористическую деятельность.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что от владельцев мессенджеров неоднократно требовали обратить внимание на действия преступников на платформах и принять меры, однако эти призывы были проигнорированы.

21 октября сообщалось, что что Telegram и WhatsApp работают с перебоями на юге России. С неполадками столкнулись в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Махачкале.