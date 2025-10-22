В работе WhatsApp произошел массовый сбой

В работе WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена) произошел массовый сбой. Об этом сообщает аналитический центр Downdetector.

По данным сервиса, главный промежуток времени, в ходе которого произошел сбой, был зафиксирован в период с 11:00 до 13:15 по московскому времени.

На проблемы с работой мессенджера пожаловались жители Магаданской, Новосибирской и Свердловской областей. Кроме того, о сбоях сообщили жители Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Среди главных проблем пользователи указали технические сложности с отправкой и получением сообщений. Помимо этого, у россиян не загружаются фотографии и приложения.

При этом основная часть технических неполадок пришлась на пользователей Windows.

На данный момент проблемы в работе сервиса представители мессенджера официально не прокомментировали.

21 октября сообщалось, что мессенджеры Telegram и WhatsApp (компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена) второй раз за сутки перестали работать на юге России. Отмечается, что жалобы поступали из Сочи, Адыгеи и Ростова-на-Дону.