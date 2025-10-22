Как продлить жизнь смартфону

Производители часто указывают срок службы смартфона в два года, но это лишь минимальный показатель.

© Vse42.ru

Правильная эксплуатация позволяет значительно увеличить этот срок, заставив устройство служить верой и правдой три – пять лет.

Вот ключевые рекомендации:

1. Правильный выбор – основа долговечности:

Мощность: Выбирайте смартфоны с производительным процессором (от 1 млн баллов в AnTuTu) и актуальными стандартами памяти (LPDDR5/5X, UFS 4.0/4.1). Это гарантирует плавную работу без "лагов" даже через несколько лет.

Память: Минимум 256 ГБ встроенной памяти – залог того, что вы не столкнетесь с нехваткой места.

Влагозащита: Стандарт IP67/68/69 предотвратит фатальные последствия попадания воды.

Поддержка ПО: Ищите модели с длительной поддержкой обновлений (4-5 лет), чтобы смартфон оставался оптимизированным и защищенным.

2. Защита – инвестиция в долговечность:

Чехлы и пленки: Не экономьте на защитных аксессуарах. Они спасут устройство от последствий падений, предотвращая дорогостоящий ремонт экрана или корпуса.

3. Бережный уход – залог чистоты:

Чистка: Регулярно снимайте чехол и очищайте корпус, уделяя особое внимание разъемам, где скапливается пыль. Специальные наборы для ухода за техникой помогут сделать это эффективно.

4. Зарядка, продлевающая жизнь батарее:

Оптимальный диапазон: Старайтесь держать заряд в пределах 20-80% (или 10-90%), избегая полного разряда и 100% зарядки.

Настройки: Включите режим защиты батареи (умная зарядка) и отключите ускорение зарядки.

Условия: Избегайте перегрева (прямые солнечные лучи).

Аксессуары: Используйте только надежные зарядные устройства.

Во время зарядки: Старайтесь не пользоваться устройством.

5. Грамотное использование – продлеваем жизнь смартфону:

Оперативная память: Отключите функцию расширения ОЗУ, которая может ускорять износ накопителя.

Дисплей: Блокируйте экран при бездействии, чтобы избежать выгорания.

Свободное место: Всегда оставляйте 15-20% свободной памяти. Регулярно удаляйте ненужные файлы и приложения.

Обновления: Своевременно устанавливайте обновления системы и приложений.

Сброс настроек: Периодически (с предварительным резервным копированием) выполняйте сброс до заводских настроек.

Соблюдение этих простых правил позволит вам реально продлить срок службы вашего смартфона и отказаться от частой покупки новых устройств, сообщается в дзен-канале "AndroidInsider.ru".