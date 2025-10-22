Как продлить жизнь смартфону: эти рекомендации помогут устройству прослужить дольше
Производители часто указывают срок службы смартфона в два года, но это лишь минимальный показатель.
Правильная эксплуатация позволяет значительно увеличить этот срок, заставив устройство служить верой и правдой три – пять лет.
Вот ключевые рекомендации:
1. Правильный выбор – основа долговечности:
- Мощность: Выбирайте смартфоны с производительным процессором (от 1 млн баллов в AnTuTu) и актуальными стандартами памяти (LPDDR5/5X, UFS 4.0/4.1). Это гарантирует плавную работу без "лагов" даже через несколько лет.
- Память: Минимум 256 ГБ встроенной памяти – залог того, что вы не столкнетесь с нехваткой места.
- Влагозащита: Стандарт IP67/68/69 предотвратит фатальные последствия попадания воды.
- Поддержка ПО: Ищите модели с длительной поддержкой обновлений (4-5 лет), чтобы смартфон оставался оптимизированным и защищенным.
2. Защита – инвестиция в долговечность:
Чехлы и пленки: Не экономьте на защитных аксессуарах. Они спасут устройство от последствий падений, предотвращая дорогостоящий ремонт экрана или корпуса.
3. Бережный уход – залог чистоты:
Чистка: Регулярно снимайте чехол и очищайте корпус, уделяя особое внимание разъемам, где скапливается пыль. Специальные наборы для ухода за техникой помогут сделать это эффективно.
4. Зарядка, продлевающая жизнь батарее:
- Оптимальный диапазон: Старайтесь держать заряд в пределах 20-80% (или 10-90%), избегая полного разряда и 100% зарядки.
- Настройки: Включите режим защиты батареи (умная зарядка) и отключите ускорение зарядки.
- Условия: Избегайте перегрева (прямые солнечные лучи).
- Аксессуары: Используйте только надежные зарядные устройства.
- Во время зарядки: Старайтесь не пользоваться устройством.
5. Грамотное использование – продлеваем жизнь смартфону:
- Оперативная память: Отключите функцию расширения ОЗУ, которая может ускорять износ накопителя.
- Дисплей: Блокируйте экран при бездействии, чтобы избежать выгорания.
- Свободное место: Всегда оставляйте 15-20% свободной памяти. Регулярно удаляйте ненужные файлы и приложения.
- Обновления: Своевременно устанавливайте обновления системы и приложений.
- Сброс настроек: Периодически (с предварительным резервным копированием) выполняйте сброс до заводских настроек.
Соблюдение этих простых правил позволит вам реально продлить срок службы вашего смартфона и отказаться от частой покупки новых устройств, сообщается в дзен-канале "AndroidInsider.ru".