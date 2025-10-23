Теорию уничтожения людьми мегафауны Австралии поставили под сомнение

Новое исследование австралийских палеонтологов из UNSW Sydney ставит под сомнение идею, что коренные жители Австралии стали причиной исчезновения местной мегафауны. Учёные считают, что люди «скорее собирали окаменелости в культурных или символических целях».
В центре внимания — окаменелая берцовая кость гигантского кенгуру стенурина (Simosthenurus occidentalis). Ранее, в 1980 году, разрез на кости интерпретировали как след от обработки человеком, что считалось доказательством охоты на мегaфaуну. Теперь учёные считают, что разрез был сделан уже после окаменения кости.
Современные методы, включая 3D-сканирование и радиометрическое датирование, показали, что кость была сухой и имела трещины, когда на неё нанесли разрез. Это якобы указывает на то, что кость использовалась как «объект коллекционирования», а не для еды.
Также исследователи изучили украшение из зуба Zygomaturus trilobus (крупное сумчатое), найденное в другом нехарактерном для него регионе. Это говорит о том, что окаменелости могли переноситься или обмениваться людьми на большие расстояния. Культурная ценность.