Дни слипаются, а годы пролетают: ученые объяснили одно странное явление

Ученые выяснили, что с возрастом мозг реже переключает режимы работы, из-за чего дни кажутся более однородными и сливаются в один кадр, передает «Абзац».

Специалисты установили, что с возрастом мозг реже переключается между различными режимами работы и дольше сохраняет один и тот же тип активности. В течение дня происходит меньше значимых событий, из-за чего день в памяти представляется как одно размытое воспоминание.

Создастся впечатление, что дни проходят незаметно, а годы пролетают стремительно. Молодой мозг словно непрерывно «переключает кадры», формируя насыщенную ленту воспоминаний, отмечают исследователи.

Чтобы не упустить драгоценные дни, ученые советуют регулярно обновлять свои впечатления и избегать однообразия. Это позволяет разбивать день на яркие моменты, а время перестает утекать, как вода из крана, подчеркивают специалисты.

