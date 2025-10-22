В антивирусе Trend Micro устранили баг, угрожавший пользователям macOS

Специалист группы PT SWARM компании Positive Technologies Егор Филатов обнаружил и помог устранить серьёзную уязвимость в антивирусе Trend Micro Antivirus для macOS. Брешь могла поставить под угрозу владельцев компьютеров Apple — даже тех, кто уже удалил программу.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2025-59931 (в базе PT — PT-2025-42831) и 7 баллов из 10 по шкале CVSS 4.0, что соответствует высокому уровню угрозы.

Проблема затрагивала версию 11.8.1283 антивируса и позволяла злоумышленнику повысить свои привилегии в системе до уровня суперпользователя.

В случае успешной атаки злоумышленник мог выполнять любые операции на устройстве: читать и изменять файлы, получать доступ к паролям и другим конфиденциальным данным.

Филатов объяснил, что уязвимость связана с компонентом антивируса, который остаётся на компьютере даже после удаления программы:

«Trend Micro Antivirus устанавливает компонент с повышенными привилегиями, чтобы сканировать системные файлы. Но после удаления уязвимой версии этот компонент оставался в общедоступной папке. Злоумышленнику было бы достаточно запустить вредоносное приложение, чтобы использовать этот компонент для получения прав суперпользователя».

Если такой сценарий произошёл бы в корпоративной среде, атакующий мог бы закрепиться в сети компании, похищать данные или нарушать бизнес-процессы.

Представителей Trend Micro уведомили об ошибке по принципу ответственного раскрытия, и вскоре выпустила обновления безопасности — версии 11.8.1400 и 11.9.36.

Пользователям настоятельно рекомендуется обновить антивирус. Если обновление установить невозможно, специалисты Positive Technologies советуют вручную переместить или удалить исполняемый файл уязвимого компонента, находящийся в системных папках.