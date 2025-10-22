На Солнце произошел крупный взрыв

В ночь на 22 октября на обратной стороне Солнца произошел очень крупный взрыв. До этого было еще два средних выброса плазмы в северном направлении.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Ни одного космического аппарата с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг Солнца спутник, Solar Orbiter, сейчас находится напротив обращенной к Земле стороны и видит то же, что и мы. Точно узнать, что там случилось, нельзя и никогда не удастся, — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Уточняется, что взрыв произошел около 23:00 по московскому времени 21 октября, а продолжался он до 5:00 22 октября.

Ранним утром 19 октября ученые зафиксировали солнечную вспышку предпоследнего класса мощности. Такие вспышки часто сопровождаются выбросом плазмы, и, когда эти облака достигают Земли, они могут провоцировать магнитные бури.

Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанцев

Днем ранее на Земле началась третья за октябрь магнитная буря. Предыдущие две бури прошли с 1 по 3 октября и 12 октября. В ночь на 18 октября на Солнце произошли две мощные вспышки предпоследнего класса мощности М.