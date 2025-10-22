В Россию пришла новая серия смартфонов realme 15

Китайский бренд realme провел в Москве презентацию новой номерной линейки своих смартфонов.

© Российская Газета

Для производителя из Поднебесной она стала уже пятнадцатой по счету. В нее вошли три модели: realme 15 Pro, realme 15 5G и realme 15T.

Свежие гаджеты позиционируются как "AI Party Phone" и продвигаются как оптимальное решение по сочетанию производительности и фотовозможностей.

Все три девайса получили основной сенсор камеры на 50 Мп.

Среди ИИ-опций называются: инструмент AI Edit Genie, позволяющий редактировать изображения с помощью голоса, функция "Вдохновение с ИИ", предлагающая отредактировать фото в один клик, AI-удаление бликов и т.д.

В плане "железа" устройства построены на следующих чипсетах: realme 15 Pro - Snapdragon 7 Gen 4, realme 15 - Dimensity 7300+ 5G, realme 15T -MediaTek D6400 MAX.

Все три аппарата получили аккумуляторы на 7000 мАч и наивысший уровень пыле- и влагозащиты по стандарту IP69.

Ценообразование на отечественном рынке следующее:

realme 15 Pro в цветах "Белый" и "Бархатный Зеленый"

12+512 Гб - от 44 999 руб.

8+256 Гб - от 39 999 руб.

realme 15 5G в цветах "Черный металл" и "Розовый шелк"

12+512 Гб - от 36 999 руб.

12+256 Гб - от 33 999 руб.

8+256 Гб - от 31 999 руб.

realme 15T в цветах "Белый", "Темно-серый" и "Голубой металлик"