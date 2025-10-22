Разработаны нормы для включения ИИ-платформ в реестр российского софта

Минцифры готовит специальные требования для ПАКов, предназначенных для работы с системами искусственного интеллекта. Эти нормы позволят соответствующим продуктам включаться в реестр отечественного ПО. Как следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минцифры и направленного на обсуждение профильным компаниям, документ уже прошел предварительное согласование с Минпромторгом.

По словам представителя Минцифры, создается не отдельный перечень, а расширяются правила включения в уже существующий реестр российского ПО. Проект был направлен в Минпромторг, где специалисты подготовили свои замечания и предложения, которые сейчас прорабатываются совместно с отраслевыми компаниями.

Согласно документу, производители систем искусственного интеллекта, претендующие на внесение своих решений в реестр, должны иметь собственный дата-центр на территории России мощностью не менее 10 МВт. Аппаратная часть комплекса должна содержать до восьми чипов, обеспечивающих как минимум 75% вычислительной мощности и производительность не ниже 100 петафлопс в формате FP4 — новом формате, оптимизированном для нейросетевых задач и особенно актуальном для работы с большими языковыми моделями.

Также предусмотрено, что оборудование должно включать сетевые адаптеры со скоростью передачи данных не менее 800 Гбит/с с поддержкой RDMA. Программное обеспечение при этом обязано обеспечивать хранение не менее одного эксабайта информации и возможность обучения моделей на тысяче графических процессоров. Каких-либо дополнительных льгот для производителей таких ПАКов проект не предусматривает. Однако компании, чьи продукты попадут в реестр, смогут воспользоваться общими мерами господдержки.

Летом заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов заявлял, что ведомство рассматривает возможность создания отдельного реестра доверенного искусственного интеллекта, который будет использоваться на объектах критической инфраструктуры. Однако пока иных законодательных требований к ИИ-комплексам не установлено.

Эксперты сходятся во мнении, что новые требования пока избыточны и слабо соответствуют текущим возможностям российской индустрии. Полностью соответствующих требованиям производителей в России пока нет — реализовать их под силу только крупным игрокам вроде «Сбера» и «Яндекса». Эксперты считают, что инициатива Минцифры направлена на стимулирование локализации ИИ-инфраструктуры и развитие отечественного оборудования. Однако требование иметь собственный дата-центр вызывает сомнения, так как многие компании успешно создают ПАКи, арендуя мощности коммерческих ЦОДов. Кроме того, на фоне санкций и дефицита ИИ-чипов идея об индивидуальных дата-центрах выглядит экономически нерациональной. По мнению участников рынка, заданные параметры — обучение на 1000 GPU и хранение 1 эксабайта данных — применимы лишь к крупным исследовательским центрам, а не к большинству корпоративных заказчиков. Специалисты подчеркивают необходимость гибкой системы критериев, учитывающей разные классы решений. При этом рынок ЦОДов в России развивается быстро, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где уже есть мощности до 50 МВт и выше. Эксперты предлагают доработать требования совместно с отраслью, чтобы не создать барьеры для отечественных производителей.