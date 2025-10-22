Российские ученые установили уникальное оборудование в открытом космосе

Инновационная разработка Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН, не имеющая аналогов в мире, установлена на внешней поверхности МКС. Монтаж выполнили космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий при поддержке Олега Платонова, работавшего внутри станции.

© Роскосмос

Эксперимент направлен на отработку технологии выращивания особо чистых плёнок из арсенида галлия — материала, применяемого в производстве солнечных батарей. По оценке разработчиков, использование космических условий позволит значительно снизить себестоимость их создания.

В институте подчёркивают, что проект не имеет аналогов в мире. Пока компании из США, Китая и Европы только изучают возможность переноса производственных мощностей в космос, российские специалисты уже реализуют подобные технологии на практике.

Монтаж оборудования требовал высокой точности — создание тончайших кристаллических структур в условиях невесомости осложняют вибрации и микрогравитационные возмущения на орбите.