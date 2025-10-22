Под Сочи обнаружены артефакты эпохи палеолита и мезолита

Ученые объявили об окончании второго полевого сезона международной экспедиции под Сочи. Во время раскопок сотрудники института истории материальной культуры РАН, Цзилиньского университета (КНР) и Субтропического научного центра РАН выяснили, что грот Ахцу был местом круглогодичного обитания древних людей. Это отличает его от других пещерных стоянок Кавказа, которые использовались сезонно: он был сухим, хорошо освещенным и располагался рядом с водой.

© Пресс-служба Субтропического научного центра РАН

Участникам экспедиции удалось отыскать артефакты, охватывающие гигантский временной пласт. Кроме находок эпохи палеолита и мезолита, ученые нашли следы пребывания людей в бронзовом веке. Это период, к которому относятся дольмены, расположенные вдоль всего черноморского побережья. Это открытие позволяет иначе взглянуть на историю заселения региона.

Ученые раскопали каменные орудия и костные остатки. Вместе с образцами грунта их направили в лабораторию. Ученые обработают находки, уточнят датировки, в том числе при помощи оптически стимулированной люминесценции.

Сейчас раскоп законсервировали до следующего сезона — его заполнили мешками с ранее вынутым и исследованным грунтом. Это поможет защитить его от эрозии и других природных воздействий. Раскопки планируют продолжить в следующем году, сообщает пресс-служба Субтропического научного центра РАН.