Российский ученый представил новое видение рисунков пещеры «Шульган-Таш»

Интерес к наскальным рисункам, оставленным древним человеком в пещере Шульган-Таш в Бурзянском районе Башкирии, с годами только крепнет. Местные и приезжие, в том числе зарубежные ученые, спорят о значении символов, оставленных теми, кто жил здесь 30-28 тысяч лет назад до нашей эры.

Недавно вышла в свет монография доцента кафедры философии и культурологии Уфимского университета науки и технологий, историка Айрата Багаутдинова "Календарь верхнего палеолита. Теория происхождения календаря". В этом научном труде представлено исследование рисунков и геометрических знаков пещеры. Ученый утверждает, что наш предок-кроманьонец использовал счет и календари.

- На найденной в Купольном зале пещеры кости сурка есть насечки и такие же есть на глиняной чашке из зала Знаков. Вместе с коллегами из Башкирского аграрного университета мы пришли к выводу, что это календари лунного года (355 дней), - рассказывает Айрат Багаутдинов.

Кроме того, по словам ученого, в пещере представлен самый древний в России зодиакальный лунно-солнечный календарь. Как свидетельство этому - на стенах изображены созвездия Тельца, Девы, Близнецов, Рака, Льва и Скорпиона. Кстати, похожие рисунки созвездий были обнаружены и в пещере Ямазы-Таш в Челябинской области.

Историк говорит, что до сих пор рисунки и знаки в Шульган-Таш археологи интерпретировали как обозначение святилища, места для религиозных и магических обрядов. Однако в монографии указывается на то, что это мнение было ошибочным.

- Мы восемь лет искали мотивы и расшифровывали содержание этих рисунков и пришли к выводу, что в них нашли отражение зачатки научных знаний. Создание лунного календаря требует наблюдения за небом и применения чисел. Вот вам математика и астрономия, - приводит доводы ученый.

Он также объясняет, почему в пещере много изображений беременных животных, причем нарисованных с анатомическими подробностями.

- Древний художник, скорее всего женщина, очень четко передавал окружающую действительность. Животные нарисованы в динамике. Это не мифология, это то, что окружало людей в тот период. Они вели подсчет сроков беременности животных в ожидании потомства, - говорит Айрат Багаутдинов.

Он отмечает, что в пещере Шульган-Таш преобладают женские знаки и символы, а также лунные календари успешной и неудачной беременности первобытных женщин и животных, что свидетельствует о культе материнства.

- В зале рисунков на втором этаже пещеры расположена композиция "Стадо". На наш взгляд, это галерея беременных животных. Рисунок 1-1, именуемый как "Большая лошадь", на самом деле "Беременная лошадь". Хорошо заметен большой живот, а на теле есть вертикальные линии, обозначающие лунные месяцы или срок от зачатия до родов, - поведал историк.

По его мнению, на то, что древний наш предок ориентировался по Луне, указывает и знак "Трапеция". Внутри него расположены вертикальные линии, обозначающие количество лун. Такие же линии - на теле носорога, которые указывают на сроки беременности этого животного.

Ученые двух вузов также установили, что древний человек изображал знаком, похожим на "Y", благополучное родоразрешение животных и людей. Если же плод погибал, то этот же знак рисовался в перевернутом виде.