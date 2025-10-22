Новый Xiaomi выдержал экстремальные испытания на прочность

Блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything протестировал на прочность новый флагманский смартфон Xiaomi 17 Pro Max. Новинка выдержала фирменные испытания блогера без повреждений.

© JerryRigEverything/YouTube

Особое внимание блогер уделил необычной конструкции смартфона, оснащенного сразу двумя дисплеями — основным и дополнительным, расположенным на задней панели. При тесте на устойчивость к царапинам выяснилось, что стекло второго экрана немного мягче и поддается повреждениям при меньшей твердости материала, чем фронтальная панель.

После завершения тестов на прочность автор канала традиционно разобрал устройство, чтобы продемонстрировать его внутреннюю архитектуру. Как показало вскрытие, дополнительный дисплей размещен с внутренней стороны заднего стекла и закреплен на металлической пластине с помощью винтов.

JerryRigEverything отметил, что конструкция выглядит надежно, однако пока неясно, насколько просто будет заменить задний экран в случае повреждения.

Xiaomi 17 Pro Max был представлен в конце сентября и на данный момент продается только на территории Китая.