Раскрыта стоимость складного планшета Apple

Планшет Apple со складным дисплеем окажется в три раза дороже обычного iPad Pro. Об этом сообщает Bloomberg.

Инсайдер Марк Гурман выяснил, что разработка первого складного планшета от Apple зашла в тупик. Инженеры компании не могут подобрать для модели оптимальный складной дисплей и решить проблему высокого веса устройства. IT-гигант разрабатывает девайс, который в разложенном состоянии имеет большой 18-дюймовый экран. Если проблемы на производстве не удастся решить, то аппарат представят не в 2028 году, как ожидалось, а в 2029-м.

При этом в Apple уже смогли оценить складной iPad. Согласно раскрытым Гурманом данным, планшет оценят в 3900 долларов (317 тысяч рублей). Это примерно в три раза дороже 13-дюймового iPad Pro, который стоит 1299 долларов (105 тысяч рублей). Инсайдер объяснил, что складной OLED-экран большого размера стоит очень дорого, и цена почти в 4000 долларов будет актуальной, если стоимость комплектующих в ближайшие годы не снизится.

В материале говорится, что Apple уже подготовила прототип устройства. В закрытом состоянии планшет напоминает ноутбук MacBook. В открытом он похож на 13-дюймовый MacBook Air без физической клавиатуры. Из-за особенностей конструкции вес планшета достигает 1,6 килограмм. Это очень много, и Apple намерена как-то решить эту проблему.

Ранее Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple представит не позже 2027 года ноутбук с сенсорным дисплеем. Компьютер будет работать на процессоре M6.