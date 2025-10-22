Необычное явление заметили в небе над Новой Зеландией

Редкую красную молнию удалось запечатлеть в небе Новой Зеландии благодаря «идеальному совпадению». Фотографы запечатлели чрезвычайно необычное явление, также известное как красные спрайты, на фоне Млечного Пути.

© mk.ru

Трое фотографов в Новой Зеландии сделали снимки “красных спрайтов”, или красных молний, одного из самых редких световых явлений в мире, при котором в небе появляются яркие малиновые вспышки.

Спрайтами называют вид электрических разрядов холодной плазмы, бьющей в мезосфере и термосфере.

Как пишет The Guardian, 11 октября новозеландский фотограф Том Рэй и испанские фотографы Дэн Зафра и Хосе Кантабрана отправились снимать Млечный Путь над глиняными скалами Омарама на новозеландском Южном острове, когда они случайно стали свидетелями необычного события.

Фотографы думали, что им повезет, если в тот вечер небо будет ясным, но, как рассказал Том Рэй The Guardian, их ночь оказалась “незабываемой”.

Кантабрана предположил, что они могли бы увидеть “красных спрайтов", когда увидел, что над горизонтом назревает буря.

“Он просматривал свои файлы в поисках панорамы Млечного Пути и обнаружил, что запечатлел красных спрайтов, - рассказал Том Рэй. – Мы с Дэном просто не могли в это поверить – в темноте повисла целая толпа воплей и ругани и всего такого, что происходило”.

Красные спрайты - это всплески электрической энергии в верхних слоях атмосферы, возникающие во время грозы, объясняет The Guardian. В отличие от молний, которые устремляются к земле, красные спрайты устремляются вверх, к верхним слоям атмосферы, создавая формы, похожие на колонны, морковь или даже медуз. Первая фотография красного спрайта была сделана – случайно – в 1989 году группой ученых из Университета Миннесоты, отмечает The Guardian.

Они настолько кратковременны – длятся всего миллисекунду, – что редко видны невооруженным глазом, но Рэю повезло.

“Случилось так, что я смотрел прямо на одно из них, когда это произошло – просто идеальное совпадение, что, посмотрев в нужную часть неба, я увидел короткую красную вспышку”, - сказал он.

Стать свидетелем этого явления было мечтой для Рэя, отмеченного наградами фотографа ночных пейзажей.

“Кажется, что вы видите что-то нереальное, что-то очень неземное... Этот очень насыщенный красный цвет появляется на долю секунды, так что на него действительно интересно смотреть”.

По словам Рэй, для съемки красного спрайта требуется мастерство в технической фотографии, а также понимание науки и творческий подход.

“Это действительно увлекательный вид фотосъемки, который к тому же очень полезен”.

Дэн Зафра признал, что это была одна из “самых необычных ночей” в его жизни.

“Я мог видеть Млечный Путь, сияющий над горизонтом, в то время как эти огромные красные завитки света танцевали над бурей в сотнях километров от нас”, - вспоминает Зафра.

Насколько ему известно, нет других изображений, на которых были бы красные спрайты и Млечный Путь над южным полушарием в одном кадре: “Это был один из тех моментов, когда ты понимаешь, что стал свидетелем чего-то, чего, вероятно, никогда больше не увидишь”.