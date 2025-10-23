В WhatsApp появилась функция для защиты от злоумышленников

По информации издания 9to5Mac, в WhatsApp появилась опция для защиты от злоумышленников. Мошенники используют тактику, при которой они выдают себя за сотрудников службы поддержки, чтобы обманом заставить жертв показать им экран через WhatsApp. Таким образом они могут получить конфиденциальную информацию, например данные банковского счёта и коды подтверждения.

© Чемпионат.com

Создатели мессенджера теперь будут предупреждать пользователей, если кто-то попытается использовать демонстрацию экрана с неизвестным контактом во время видеозвонка.

«В WhatsApp мы добавляем предупреждение, когда вы пытаетесь показать свой экран неизвестному контакту во время видеозвонка. Благодаря этому новому инструменту наши пользователи смогут лучше распознавать мошенников и избегать их».

Разработчики WhatsApp призвали пользователей не допускать ситуаций, когда у мошенников могут оказаться их данные.