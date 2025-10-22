Экс-глава NASA: США, РФ и КНР не могут "разойтись по углам" в космосе

США, Россия и Китай не могут просто оборвать сотрудничество и "разойтись по своим углам" в космосе, так как им в любом случае нужно взаимодействовать друг с другом.

Об этом на конференции в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией) в американской столице, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил бывший директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.