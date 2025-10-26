Может ли самолет разбиться из-за лишнего веса пассажиров

В 2024 году Finnair, Korean Air и Air New Zealand просили добровольцев встать на весы, и это породило волну обсуждений. Неужели лишний вес пассажиров может привести к катастрофе?

«‎Рамблер» объяснит, как вес влияет на безопасность полетов, экономию топлива и экологию, опираясь на данные науки и авиации.

Безопасность

Самолет — это сложная система, где каждый килограмм влияет на полет. У каждого лайнера есть максимальная взлетная масса (MTOW), заданная производителем, чтобы гарантировать безопасность взлета, полета и посадки. Если вес рассчитан неверно, самолет может потерять управляемость и не долететь до цели. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), ошибки в расчетах веса связаны с 10–15 процентов инцидентов в малой авиации, и этот фактор актуален в том числе для больших пассажирских лайнеров.

Авиакомпании используют средние веса пассажиров для расчетов баланса, но эти данные устаревают. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) в 2022 году обновило стандарты, учитывая рост массы тела: по прогнозам ВОЗ, к 2035 году половина населения мира будет в группе риска ожирения. Finnair, например, каждые пять лет собирает данные о весе пассажиров по требованию финского регулятора Traficom, чтобы обновить расчеты на 2025–2030 годы.

Исследование Journal of Aviation Technology and Engineering (2023) показало, что точные данные о весе снижают вероятность ошибок в балансировке самолета на 25 процентов, особенно на коротких рейсах, где топливо ограничено. Точный вес помогает пилотам управлять самолетом в экстренных ситуациях, например, при отказе двигателя, когда лишние килограммы могут стать критичными.

Экономия топлива и экология

Топливо — главная статья расходов авиакомпаний, до 30 процентов их бюджета. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2024 году отрасль потратила на топливо около 200 миллиардов долларов. Каждый дополнительный килограмм на борту увеличивает расход топлива на 0,03–0,05 процентов за час полета. Если средний вес пассажира выростет на два–три килограмма, это приведет к дополнительным миллионам литров топлива в год.

Точные весовые данные позволяют авиакомпаниям оптимизировать загрузку, экономя топливо и снижая выбросы углекислого газа, на которые авиация приходится два–три процента глобальных эмиссий.

Исследование Journal of Air Transport Management (2024) прогнозирует, что точные данные о весе помогут сократить выбросы CO₂ на 5 процентов к 2030 году за счет оптимизации топлива. Таким образом, это не только экономия, но и вклад в борьбу с изменением климата, что делает взвешивание частью экологической ответственности авиации.

Как проходит взвешивание?

Программы взвешивания — это не обязательная процедура, а выборочные исследования. Finnair в 2024 году провело взвешивание добровольцев в аэропорту Хельсинки: пассажиры вставали на весы с ручной кладью, а сотрудник фиксировал вес, возраст, пол и класс билета. Имена и номера брони не записывались, данные остались анонимными. Участвовало более 800 человек.

Air New Zealand в 2023 году взвесила 10 000 пассажиров в Окленде, установив, что средний вес вырос до 75,6 кг (на 1,1 кг с 2009 года), а ручная кладь достигла 7,6 кг. Эти данные легли в основу расчетов на 2024–2029 годы. EASA требует обновлять такие данные каждые пять лет. Все эти программы добровольны, а отказ не влияет на посадку или стоимость билета.

Исследование Aviation Psychology and Applied Human Factors (2024) показало, что 70 процентов пассажиров готовы участвовать в анонимных программах, но 20 процентов испытывают психологический дискомфорт. Авиакомпании стараются минимизировать неудобства, подчеркивая, что данные помогают улучшить безопасность и даже адаптировать кресла для большего комфорта.

Таким образом, с ростом средней массы тела взвешивание станет стандартной практикой. Однако, в будущем технологии могут упростить процесс: датчики в креслах или алгоритмы оценки веса по визуальным данным уже обсуждаются, хотя пока не применяются.

