Запад создаст для Украины спутник наблюдения за Землей

Чехия в течение 2025 года передаст Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли, который будет использован для сбора данных в любых погодных условиях. Реализация проекта начнется в ближайшие месяцы

«Чехия в течение года создаст и передаст в дар Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли. Спутник призван обеспечить сбор данных независимо от погодных условий и освещенности», — передает ТАСС.

Президент Чехии усомнился в шансах Украины вернуть потерянные территории

Комплекс оснащен оборудованием для радиолокационного сканирования, оптического и радиационного обнаружения, а также предназначен для контроля радиочастотного спектра. Проект реализуют в рамках государственной программы восстановления Украины, при участии Министерства транспорта, МИД и Минпромторга Чехии.