FT: Airbus, Thales и Leonardo близки к созданию конкурента Starlink

ТАССиещё 1

Компании Airbus, Thales и Leonardo могут в ближайшее время объявить об объединении своих космических подразделений, чтобы сообща более эффективно конкурировать с компанией SpaceX Илона Маска. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.

© Global Look Press

По ее информации, 21 октября совет директоров итальянской оборонной компании Leonardo последним из трех участников будущего консорциума одобрил его будущую структуру. Как говорится в статье, объявление об этом может быть сделано уже в самое ближайшее время, хотя еще понадобится согласовать последние технические моменты.

По информации газеты, у франко-германского Boeing в новом предприятии будет доля 35%, в то время, как у двух других участников - по 32,5%. Новая группа компаний будет управлять 30 предприятиями по всей Европе, насчитывающими 25 тыс. сотрудников, и совокупным доходом около €6,5 млрд.

Как говорится в статье, основная цель объединения усилий - создать более эффективную компанию, которая лучше будет отвечать изменениями на рынке спутников и конкурировать с проектом глобальной спутниковой системы связи Starlink Маска. Его разработала компания SpaceX. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.