Загадочный объект рухнул на землю из космоса на глазах у шахтеров

В Австралии загадочный объект рухнул из космоса на землю на глазах у шахтеров в пустыне Пилбара. Об этом пишет Daily Star.

© Лента.ру

Крупный огненный шар пронесся по небу и упал в районе города Ньюман, штат Западная Австралия, днем в субботу, 18 октября. Свидетелями падения объекта стали местные шахтеры. На месте происшествия они обнаружили оплавленную груду метала. Прибывшие по вызову сотрудники полиции заявили, что упавший объект является куском космического мусора.

Комета вернулась к Земле через почти 14 веков

Позже эксперты подтвердили, что в Ньюмане, скорее всего, упал топливный бак китайской ракеты «Цзелун», запущенной в сентябре. После отделения от ракеты топливный бак кружил по орбите, а затем вошел в атмосферу, но не сгорел в ней полностью. Космический археолог Элис Горман заявил, что в последнее время падение подобных объектов стало настолько частым, что им даже дали специальное прозвище — космические шары.

При этом специалисты по космосу и авиакомпании обеспокоены ростом таких инцидентов, так как обломки космического мусора часто входят в атмосферу по непредсказуемым траекториям, и их падение может привести к катастрофе.

Ранее сообщалось, что на территорию фермы в городе Пуэрто-Тироль в Аргентине упал крупный цилиндрический объект неизвестного происхождения, покрытый волокнистым материалом. Предполагается, что это одна из ступеней аппарата компании SpaceX.