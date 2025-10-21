Российские ученые выявили самые вредные для лесов виды работ при нефтедобычи
Исследование, проведенное учеными Северного Арктического федерального университета (САФУ), показало, что наиболее сильное негативное воздействие на лесные насаждения оказывает сжигание попутного газа на факельных установках. Работа таких установок вызывает некроз хвои, усыхание и даже гибель деревьев на расстоянии до 200 метров.
В ходе наблюдений специалисты анализировали различные объекты нефтедобычи, включая буровые площадки, нефтегазопроводы и комплексы подготовки нефти и газа к транспортировке. Наибольший ущерб оказывается на территориях, прилегающих к факелам, где доля пораженной хвои у деревьев достигает 50−65% на дистанции 100−150 метров. Кроме теплового воздействия, работы факелов снижают концентрацию кислорода у земли, разрушают почву и приводят к выбросам вредных веществ.
Ученые также оценивали процессы восстановления леса после освоения месторождений. Рекультивация почвы и посадка новой растительности часто приводят к появлению инвазивных видов, заменяющих исходные растения. На участках около недавно пробуренных скважин основное воздействие оказывается на почву из-за утечек технологических жидкостей.