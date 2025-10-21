В Египте оценили возможность обрушения гробницы Тутанхамона

Министерство туризма и древностей Египта опровергло информацию о том, что гробница фараона Тутанхамона в Долине Царей находится под угрозой обрушения. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации министерства, гробница находится в хорошем состоянии, и никакой угрозы ее обрушения не наблюдается. Таким образом ведомство прокомментировало информацию о том, что в стенах гробницы обнаружены глубокие трещины, которые могут стать причиной обрушения.

«Что касается недавних сообщений на некоторых зарубежных новостных сайтах о том, что гробница Тутанхамона на западном берегу Луксора находится под угрозой обрушения из-за трещин в стенах и повышения влажности, генсек Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, гробница находится в хорошем состоянии, угроз ее стенам и структуре нет», — сообщили в министерстве.

Согласно заявлению ведомства, последние исследования гробницы показали, что ее состояние практически никак не изменилось с момента ее обнаружения в 1922 году.