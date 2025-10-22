OpenAI представила собственный браузер с интеграцией ChatGPT

Компания OpenAI официально представила Atlas — новый браузер со встроенным искусственным интеллектом ChatGPT. Приложение пока доступно только пользователям macOS, однако версии для Windows, iOS и Android появятся в ближайшее время, сообщает VC.

Atlas внешне напоминает традиционные браузеры, но ключевая особенность заключается в глубокой интеграции ChatGPT. Пользователь может открыть боковую панель с чат-ботом в любом окне и попросить дать краткое резюме страницы, сравнить товары или проанализировать данные.

Главная инновация — режим агента, позволяющий ChatGPT взаимодействовать с сайтами напрямую, но под контролем пользователя. В демонстрации OpenAI ассистент самостоятельно оформил заказ продуктов на сайте Instacart, исходя из рецепта, открытого в браузере.

Помимо работы с сайтами, ChatGPT в Atlas может редактировать тексты, письма и документы, помогая адаптировать стиль и содержание. Также система поддерживает анализ истории поиска — ассистент способен отвечать на вопросы о ранее просмотренных страницах без необходимости открывать ссылки.

В настройках браузера пользователи могут управлять сбором данных — разрешить или запретить использование контента для обучения моделей OpenAI, удалять историю просмотров и архивировать чаты.

Atlas распространяется бесплатно. Однако режим агента на старте получат только подписчики ChatGPT Plus, Pro и Business.