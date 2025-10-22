Астрофизик рассказал, какие тайны космоса будоражат умы ученых

Во всем мире в октябре отметили Неделю космоса. В центре внимания были инновационные технологии, международное сотрудничество и экологические решения, которые приближают человечество к жизни за пределами Земли. Астрофизик, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра рассказал, какие тайны космоса будоражат умы современных ученых.

Космос изучен, быть может, на один процент. Хотя если смотреть до горизонта видения, то мы знаем довольно много. Есть некая воображаемая граница, сфера, дальше которой мы вообще ничего не видим. Всем известно, что Вселенная расширяется. И вот если представить ее в виде воздушного шарика, то мы, будто микробы, видим только небольшую область возле нас. Но все, что дальше, недоступно, потому что оно удаляется от нас быстрее света. То есть нам доступна для наблюдений только небольшая область Вселенной. И в этой области мы можем разглядеть 90−95 процентов.

Две загадки

По словам ученого, в изучении космоса уже давно существуют две основные загадки: темная материя и темная энергия. Темная материя — это некое, может быть, вещество или поле, мы еще точно не знаем, которое создает тяготение, но не проявляет себя в излучении.

— Света от нее нет, а тяготение есть, — уточняет Сергей Замоздра. — Это либо какието маломассивные звезды, которых очень много, типа коричневых карликов, либо планеты. Может быть, это холодный водород, который мы не видим, но его по массе много. Либо это частицы, о которых мы еще не знаем.

Темная энергия себя проявляет косвенно — по скорости удаления галактик. Мы можем с помощью сверхновых звезд измерять расстояние до далеких галактик, и галактики разбегаются как-то не так, как предсказывают обычные классические модели. Пришлось ввести дополнительное слагаемое в уравнение космологии — некую темную энергию. Есть что-то, чего мы не видим, а оно тем не менее влияет на расширение Вселенной.

В общем, темная материя влияет на вращение галактик, на движение галактик в маленьких масштабах, а темная энергия влияет на всю Вселенную глобально. Впрочем, по некоторым гипотезам, темной энергии нет. Российский астрофизик, который сейчас работает в США, Николай Горькавый предполагает, что наблюдаемое расширение Вселенной объясняется слиянием черных дыр. Во время этого процесса часть энергии уходит в гравитационные волны, они разбегаются, и это влияет на расширение Вселенной в целом.

Бессмертные

Сейчас есть модная тема, связанная с черными дырами. Современные телескопы, в частности «Джеймс Уэбб» — новейший американский телескоп, находят много так называемых тусклых красных точек. Где-то там на краю Вселенной, как раз ближе к горизонту видимости, о котором мы говорили, много каких-то объектов. Поскольку мы их видим, это значит, что они очень яркие. Космологи спорят, что это такое.

Согласно одному из объяснений, это молодые черные дыры. Они быстро родились еще в молодой Вселенной, но уже достаточно массивны. По альтернативным точкам зрения эти черные дыры вовсе не только что родились. Скорее они остались от предыдущих этапов эволюции Вселенной. Николай Горькавый считает, что наша Вселенная циклически расширяется и сжимается, пульсирует, и черные дыры способны выжить во время стадии сжатия. Они, так скажем, неуничтожимы.

Запасной вариант

Еще одна популярная тема — так называемый поиск запасных планет. Всем интересны планеты, похожие на Землю, двойники Земли. Куда можно отправить переселенцев, чтобы наша цивилизация жила на нескольких планетах? Ведь цивилизация на Земле в будущем может погибнуть из-за какой-нибудь космической катастрофы.

Еще, конечно, занимает ученых поиск жизни и разума. Ищут планеты, где может быть жизнь земного типа. Другую жизнь мы не знаем, как искать, как она вообще может выглядеть. У нас же она основана на определенных химических и физических реакциях, на фотосинтезе. И поэтому специалисты ищут планету, у которой тоже есть много кислорода в атмосфере.

Наука — наш щит

Наверное, самая важная, никогда не теряющая актуальности тема космических исследований — это астероиды, которые могут как-то нас задеть. Ученые строят телескопы для обнаружения опасных астероидов, комет. Кометы — преимущественно ледяные тела: в них тоже могут быть камни, но в процентном соотношении их меньше. Астероиды — преимущественно каменные тела. Кометы могут быть до 100 километров в диаметре. Астероиды примерно до 500 километров. Кометы обычно летают по более вытянутым орбитам, и в этом опасность. Они могут долгое время находиться вдали от Солнца, и их не будет видно, а потом они внезапно вырастут на горизонте. Все эти ледяные и каменные «горы» летают по Солнечной системе и, конечно, могут быть очень опасны.

Сейчас проводятся эксперименты. Три года назад ударили по двойному астероиду «Дидим-Диморф», и ученые сейчас следят за тем, как меняется его орбита. В 2026 году зонд прибудет к астероиду для изучения последствий столкновения. Нам надо учиться отклонять астероиды. Конечно, чтобы такими взрывами не направить астероид к Земле, надо все правильно рассчитать. Последствия взрыва моделируют на суперкомпьютерах. Если решают, что это безопасно, проводят эксперимент.