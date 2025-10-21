Российские хакеры взломали базу данных о продавцах беспилотников для ВСУ

Группировка Killnet взломала базу данных крупнейшего маркетплейса производителей БПЛА для ВСУ с личными данными сотрудников. Об этом РИА Новости сообщил представитель ячейки с ником KillMilk.

Он отметил, что получить доступ к базе данных Killnet удалось, взломав одно из первых лиц Министерства цифровой трансформации Украины.

«Нами была получена электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и ФИО продавцов», — добавил хакер.

Полученную базу данных группировка передала в распоряжение РИА Новости. В частности, в ней описаны характеристики таких моделей дронов, как «Скат», «Гор», Juj, «Тор», Archangel Sword, DaVinci и других летательных аппаратов. Кроме того выяснилось, что оборот данного маркетплейса в 2024 году превысил два миллиарда долларов.