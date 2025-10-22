Разработан новый продукт для основного меню экипажа МКС

Впервые ввести йогурт в основное меню космонавтов готовятся российские ученые. Чтобы можно было отправить туда этот нежный, достаточно капризный продукт на довольно продолжительное время, специалистам ФИЦ питания и биотехнологии пришлось разработать особую рецептуру его приготовления. О том, что их подвигло на эту работу, а также о том, что собой представляет новый космический продукт, мы побеседовали с заведующей консультативно-диагностическим центром, кандидатом медицинских наук, диетологом Екатериной Бурляевой.

Идея разнообразить рацион космонавтов молочными продуктами родилась около десяти лет назад. Ученых волнует не только обеспечение членов экипажа белком, кальцием, витамином D — новые блюда способствуют также улучшению психологического состояния космонавтов, поскольку являются в замкнутом пространстве космической станции одним из основных источников положительных эмоций.

По словам Екатерины Бурляевой, вид космического йогурта существенно отличается от того, который мы привыкли видеть на Земле. Это не стаканчик с ложечкой, а пакет, конструкция которого внешне чем-то напоминает молоко в треугольной упаковке. И сам йогурт находится в нем в виде мелкого порошка — сублимированного продукта, который готовится в специальных камерах методом замораживания и последующего высушивания обычного йогурта, содержащего кисломолочные бактерии.

— При изготовлении сублимированного йогурта мы очень строго выполняем все методики по определению его безопасности, потому что молочная среда очень благоприятна для развития других бактерий, в том числе и патогенных, — поясняет Екатерина Бурляева. — В результате получается продукт, который не имеет яркого запаха и может храниться на космической станции в течение 12 месяцев.

— Нам известно, что рацион космонавта состоит из двух частей — базового 16-суточного рациона, который доставляется на орбиту для всех космонавтов, и дополнительного, который каждый член экипажа выбирает себе самостоятельно, в зависимости от личных предпочтений. В какую из этих частей войдет разрабатываемый вами йогурт?

— На первом этапе планируется, что йогурты войдут как раз в дополнительную часть, ту, которая формируется по желанию. Но мы очень надеемся, что в ближайшем будущем, когда закончатся все необходимые этапы внедрения нового пищевого продукта, сублимированный йогурт войдет и в основное меню.

— Почему его можно раньше включить в дополнительный набор? Его продукты тоже ведь должны отвечать всем необходимым нормам...

— Требования безопасности очень высоки для всех пищевых продуктов, направляемых на МКС. Основное меню уже разработано с учетом потребностей космонавтов по энергии и соотношению всех пищевых веществ. Для того чтобы ввести новый пищевой продукт, необходимо сделать перерасчет основного рациона и понять, насколько новое и по каким критериям будет лучше предыдущего. Кроме того нужно понимать потребность самих космонавтов в этом продукте.

— Если я правильно поняла, космонавтам на орбите придется еще разводить порошок водой, чтобы он превратился в йогурт?

— Да, это так. На станции имеется вода любой температуры: холодная, теплая, горячая. И если чай космонавты разводят горячей, то, к примеру, сублимированный салат — только холодной. Сублимированный йогурт мы рекомендуем разводить холодной или теплой водой, чтобы имеющиеся в нем кисломолочные бактерии оставались в сохранности. Налив воды, надо будет просто взболтать пакет в течение минуты-другой, и знакомый по земной жизни продукт готов.

В настоящее время ученые разработали уже несколько десятков вкусов, начиная от традиционных яблочного, клубничного, малинового до самых разнообразных фруктово-ягодных композиций.

— У американских астронавтов есть свой йогурт?

— Да, они сделали свой йогурт, он также доставляется на орбиту в сублимированном виде, однако наша технология приготовления более совершенна и позволяет лучше сохранять пищевые компоненты. В основном меню российского экипажа уже введены сублимированное молоко и творог с различными вкусами. Творог с орехами пользуется особой популярностью среди всех членов МКС, включая иностранных.

— Когда вы планируете отправить первую партию йогурта на МКС?

— Первую доставку йогурта на МКС можно ожидать уже в 2026 году.