Американские обзорщики раскритиковали новый iPad Pro

Спустя несколько дней после официальной презентации нового планшета iPad Pro с чипом M5 западные издания опубликовали свои первые обзоры. Журналисты отмечают, что в этом году обновление оказалось не столь значительным, как это было в 2024 году.

Согласно первым тестам, графическая производительность чипа M5 превосходит M4 на 34%, однако это преимущество, по мнению обозревателей, будет заметно лишь самым требовательным пользователям.

Новая модель оснащена специализированными чипами Apple C1X для работы с сетями LTE и 5G, а также N1 для Wi-Fi, Bluetooth и Threads. Хотя скорость интернет-соединения немного возросла, эта разница не оказывает существенного влияния на обычное ежедневное использование устройства.

Среди положительных изменений выделяется более быстрая зарядка благодаря обновленному блоку питания мощностью 60 Вт. В тесте автономности от Tom's Guide новый iPad Pro с M5 продемонстрировал результат в 13 часов 18 минут, что превышает показатели прошлогодней версии с M4 (11 часов 27 минут) и конкурента Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (12 часов 3 минуты).

В то же время журналисты обратили внимание на существенные недостатки. В качестве минусов названа высокая цена дополнительных аксессуаров, а также опция экрана с нанотекстурой, требующая доплаты в $100. Примечательно, что этот экран доступен исключительно в версиях с объемом памяти 1 и 2 ТБ.

Кроме того, не изменились такие параметры, как габариты, качество дисплея, звук, камеры и микрофоны, а также стартовые цены. Представитель Wired также подверг критике Apple за сохранение всего одного порта USB-C в устройстве.

Издания The Verge, Wired и Tom's Guide пришли к единому выводу: большинству потребителей нет необходимости приобретать новейшую модель с M5. Они советуют рассмотреть к покупке iPad Pro с M4, который после анонса новой линейки стал доступен по сниженной цене.

Старт продаж iPad Pro с M5 запланирован на 22 октября.