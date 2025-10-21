Эксперт раскрыл причину возобновления звонков в Telegram без VPN

Значительная часть пользователей получила возможность использовать голосовые вызовы в приложении Telegram без необходимости применения VPN. Как сообщил в интервью изданию «Абзац» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, данный факт обусловлен временным техническим сбоем в работе системы блокировки, применяемой Роскомнадзором. Эксперт подчеркнул, что ситуация не носит системного характера, и доступ к функции остается ограниченным для многих абонентов.

По мнению специалиста, произошел частичный отказ в функционировании механизма блокировки, а не официальное решение о возобновлении работы сервиса. Муртазин сравнил ситуацию с эпизодическими сбоями в работе других платформ, когда доступ восстанавливался без предварительных анонсов.

«При этом каких-то предварительных событий не было. Это живая система, в которой периодически какие-то блокировки слетают. Считать, что это снятие блокировок и все будет работать, нельзя», – пояснил Муртазин.

Ранее, в августе, Роскомнадзор ввел ограничения на голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), мотивируя это необходимостью противодействия противоправной деятельности. Ведомство заявляло, что данные мессенджеры активно используются для мошенничества, вымогательства, а также для вербовки граждан в деструктивные и террористические структуры.