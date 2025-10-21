Ученые бьют тревогу: новый стартап может «уничтожить» космос

Проект калифорнийской компании Reflect Orbital по развертыванию в космосе спутников-рефлекторов, которые будут доставлять солнечный свет на Землю по требованию, встревожил астрономов и экологов. Об этом сообщает Space.com.

По планам Reflect Orbital, спутники, оснащенные зеркалами из прочного ультратонкого материала майлар, будут отражать солнечный свет на конкретные локации на Земле. Это позволит солнечным электростанциям генерировать энергию даже после захода солнца. Первый тестовый спутник с 18-метровым зеркалом «Earendel-1» планируется запустить уже в апреле 2026 года, а к 2030 году на орбиту высотой около 625 километров рассчитывают вывести примерно 4000 аппарата. При этом в перспективе их число может достигнуть 250 тысяч, каждый из спутников будет оснащен 54-метровым зеркалом.

Однако астрономы и экологи считают, что последствия от реализации этого проекта могут оказаться катастрофическими. По их словам, спутники, целенаправленно отражающие солнечный свет, создадут беспрецедентное световое загрязнение. Кроме того один такой аппарат будет значительно ярче полной Луны, а созвездие таких зеркал может стать разрушительным для астрономии.

Еще одним поводом для беспокойства ученых является тот факт, что яркость отраженного света через мощные телескопы может быть сравнима с поверхностью Солнца и привести к необратимым повреждениям зрения для исследователей. Также оно способно нарушить суточные ритмы у ночных животных, воздействуя на экосистемы по всему миру.