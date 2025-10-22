Apple выпустит дешевый раскладной iPhone

Корпорация Apple приготовилась выпустить как минимум два складных iPhone. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

О планах компании Тима Кука медиа заявил аналитик отрасли Ким Ки Хен. Ранее он подтвердил, что Apple договорилась с корейскими поставщиками на поставку компонентов для складных смартфонов. Эксперт сообщил, что IT-гигант из США намерен представить не один, а как минимум два складных iPhone, но с разницей в один-два года.

Если первым складным устройством Apple окажется смартфон-планшет, вторым будет раскладушка. Вероятно, она окажется дешевле первого устройства, которое должно выйти в 2026 году. Раскладушка будет оснащена OLED-панелью. По словам Ким Ки Хена, она будет рассчитана на пользователей, ценящих портативность и стиль. Анонс гаджета состоится в 2028 году.

Также собеседник заметил, что раскладной аппарат получит усиленный дисплей и корпус. Он полагает, что Apple уделяет большое внимание прочности будущего устройства, поэтому и не спешит выходить на новый для себя сегмент рынка.

Журналисты ETNews отметили серьезный настрой Apple. Планы выпустить два раскладных смартфона демонстрируют долгосрочную приверженность новой категории продуктов, а не то, что фирма хочет устроить разовый эксперимент.

