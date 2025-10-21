Набор текста на смартфоне раскрыл удивительное состояние мозга

Американские ученые обнаружили, что скорость и частота набора текста на смартфоне могут служить индикатором когнитивного здоровья, особенно у людей с расстройствами настроения. Исследование показало, что пассивный мониторинг поведения при печати позволяет выявлять нарушения исполнительных функций и скорости обработки информации.

В эпоху тотальной цифровизации повседневные взаимодействия со смартфонами могут рассказать о состоянии мозга больше, чем традиционные клинические тесты. Новаторское исследование Университета Иллинойса раскрыло удивительную связь между паттернами набора текста на мобильных устройствах и когнитивным здоровьем, особенно у людей, страдающих расстройствами настроения. В течение четырех-пяти недель 127 взрослых в возрасте от 25 до 50 лет использовали специальное приложение, которое незаметно фиксировало метаданные их печати — время между нажатиями клавиш, частоту использования клавиатуры и даже физические движения, улавливаемые акселерометром телефона. Параллельно участники проходили стандартные когнитивные тесты, включая задания и тест на составление логических цепочек, что позволило исследователям сопоставить цифровые паттерны с объективными показателями мышления.

Результаты показали поразительные различия между здоровыми участниками и людьми с диагностированными расстройствами настроения. Более частое использование клавиатуры ассоциировалось с лучшими когнитивными показателями. В совокупности характеристики печати объясняли более 40 процентов вариаций в мыслительных способностях здоровых людей при повторном тестировании. Однако у участников с расстройствами настроения эта связь была значительно слабее, что указывает на более сложную природу когнитивных нарушений при таких состояниях, как депрессия и биполярное расстройство.

Особенно показательными оказались результаты теста, который оценивает исполнительные функции и скорость принятия решений. Здесь паттерны набора текста одинаково хорошо предсказывали результаты как у здоровых участников, так и у людей с расстройствами настроения. Медленная печать и нерегулярное использование клавиатуры ассоциировались с более длительным временем выполнения этого задания, причем эта связь усиливалась по мере нарастания симптомов депрессии. Как пояснил руководитель исследования Олу Аджилор из Центра депрессии и жизнестойкости, «скорость набора текста надежно предсказывает скорость обработки данных и исполнительные функции, а при сосредоточении внимания на тесте "Создание следа", часть В, взаимосвязь усиливается при появлении симптомов депрессии».

Когнитивные нарушения при расстройствах настроения часто сохраняются даже после улучшения эмоциональных симптомов, значительно снижая качество жизни и продуктивность. Традиционные методы оценки когнитивных функций, проводимые в клинических условиях, не только отнимают много времени, но и могут не отражать реальное функционирование человека в повседневной жизни. Пассивный мониторинг поведения при печати предлагает революционную альтернативу — непрерывную, ненавязчивую оценку, интегрированную в естественную среду. Поскольку набор текста на смартфоне задействует множество когнитивных систем, включая внимание, планирование и двигательный контроль, он служит идеальным прокси для оценки работы мозга в реальных условиях.

Исследование также выявило важность учета тяжести симптомов, а не только диагностических категорий. Анализ показал, что связь между скоростью печати и когнитивными способностями усиливалась по мере увеличения выраженности депрессивных симптомов, даже внутри одной диагностической группы. Непрерывный мониторинг может быть более информативным, чем разовые клинические оценки. Однако Аджилор признает, что «будущие исследования будут сосредоточены на более долгосрочной оценке участников, чтобы понять прогностическую силу нашего цифрового инструмента мониторинга».

Учитывая, что большинство людей активно пользуются смартфонами в повседневной жизни, сбор данных происходит естественно и непрерывно, предоставляя уникальное окно в динамику когнитивного функционирования. ученые заключают, что «исследование открывает новую эру в цифровой психиатрии, где повседневные взаимодействия с технологиями становятся ценным источником информации о здоровье мозга, потенциально преобразуя подходы к диагностике и мониторингу психических расстройств».