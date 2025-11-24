Как мозг человека просыпается по утрам?

Когда мы просыпаемся по утрам иногда кажется, словно мозг «включился» по первому же звуку будильника — и не важно, что мы еще какое-то время чувствуем себя сонными. Но, на самом деле, пробуждение мозга — постепенный, скоординированный процесс. Портал livescience.com рассказал о нем подробнее.

© Unsplash

Для начала стоит прояснить, что можно считать состоянием бодрствования. Наука считает, что бодрствующий мозг — это мозг в состоянии, поддерживающем сознание, перемещение и мышление. В отличие от сна, при котором мозговые волны медленные и синхронизированные, бодрствование характеризуется более быстрой, гибкой активностью, позволяющей людям реагировать на окружающий мир.

При этом нет какого-то одного момента, когда мозг внезапно приходит в это состояние. Исследования показывают, что за пробуждение и бодрствование отвечают подкорковые регионы мозга. Прежде всего, ретикулярная активизирующая система — она выполняет роль своеобразного «ключа зажигания», отправляющего сигнал для активации таламуса (центра сенсорной информации) и коры мозга.

Ученые также обнаружили, что при пробуждении человеческий мозг выполняет определенную последовательность процедур. Когда участников опыта, проведенного в 2025-м, пробудили от глубокого сна, их мозговая активность сначала показала короткий всплеск медленных волн, за которыми последовали более быстрые, связанные с бодрствованием. А при пробуждении от быстрого сна мозговые волны сразу были быстрыми. Но вне зависимости от того, в какой фазе сна пребывали волонтеры, активность всегда начиналась в переднем и центральном регионах мозга.

После пробуждения мозгу нужно некоторое время, чтобы полностью восстановить когнитивные способности. Данный период, в науке называемый сонной инерцией, может длиться от 15 до 30 минут, а иногда и 60. Исследователи не знают, почему это состояние наступает каждое утро, однако время пробуждения может сыграть важную роль в том, как человек будет себя чувствовать.

Дело в том, что при естественном пробуждении мозг отправит сигнал активации в тот момент, когда сам организм сочтет нужным. Во время сна многие регионы мозга учитывают внутренние и внешние сигналы, «обсуждая» между собой переход к различным фазам сна. Точно так же работает и наша система подъема: она принимает сигналы и создает циклы, в ходе которых чуткость человека возрастает примерно каждые 50 секунд.

На нарастающей стадии этого цикла человека сложнее разбудить, но чем ближе его пик, тем более чутким становится сон — и, как следствие, тем проще пробуждение. Именно поэтому специалисты рекомендуют завести привычку просыпаться примерно в одно и то же время без будильника.

Тем не менее, наука по-прежнему многого не знает о механизмах бодрствования и пробуждения. Например, никто не может точно сказать, почему один и тот же объем сна может ощущаться достаточным в один день, и дефицитным — в другой. Механизм спонтанного пробуждения мозга тоже пока остается загадкой.