В Роскомнадзоре прокомментировали отмену ограничений в WhatsApp* и Telegram

Роскомнадзор не принимал решения об отмене ограничений голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp* и Telegram.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Решений об отмене ограничений не принималось, — передает ТАСС.

В тот же день голосовые звонки и видеовызовы в Telegram вновь заработали на территории России. Пользователям мессенджера снова стали доступны функции вызова без необходимости включать VPN-сервисы. Официального подтверждения этой информации со стороны администрации Telegram не было.

Кроме того, СМИ появились сообщения о том, что Telegram и WhatsApp* перестали работать у жителей южных регионов России. В частности, в Ростове-на-Дону зайти в приложения нельзя даже при подключении проводного интернете, в Краснодарском крае мессенджер работает с большими перебоями. Неполадки зафиксировали и в работе мобильных операторов, но их степень зависит от компании, услугами которой пользуется клиент.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.