«МегаФон» рассказал об использовании российских разработок для ускорения доступа к сети

«МегаФон» внедрил на своей сети комплексы CGNAT (Carrier-grade NAT) отечественной разработки, предоставляющие доступ в интернет в условиях ограничений адресного пространства.

В компании отмечают, что использование отечественных решений позволяет выстроить долгосрочную программу инфраструктурного развития с учетом постоянно растущего трафика и потребности в системах резервирования узлов в разных географических точках. Такой подход увеличивает устойчивость сети и обеспечивает непрерывность передачи данных, считают в компании.

В «МегаФоне» поясняют, что в мире на сегодняшний день существует около 4,3 миллиарда уникальных публичных IP-адресов, и большая их часть уже занята. Число устройств, подключенных к интернету, сегодня исчисляется десятками миллиардов, и дать каждому публичный IP-адрес при выходе в сеть невозможно. Эту проблему и призваны решать комплексы CGNAT.

В отличие от оборудования иностранных производителей, платформы CGNAT российских компаний RDP и NFWare представляют собой программный продукт, работающий как на физических, так и на виртуальных серверах. Это позволяет легче и менее затратно масштабировать сетевую инфраструктуру оператора под рост трафика, отмечают в «МегаФоне». Кроме того, по данным оператора связи, переход на отечественные решения минимизировал риски отказов в технической поддержке и блокировках со стороны зарубежных компаний, с которыми телеком-отрасль столкнулась в последние годы.