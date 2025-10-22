Операторы связи прокомментировали сбои в Telegram и WhatsApp в России

Нестабильная работа мессенджеров Telegram и WhatsApp на юге России не связана с блокировкой доступа операторами связи. Об этом ТАСС сообщили в нескольких компаниях сотовой и проводной связи.

Сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp 21 октября дважды фиксировались на юге РФ, в частности они не работали в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее. В Ростове-на-Дону Telegram и WhatsApp не были доступны также по Wi-Fi. В Астрахани Telegram работал с низкой скоростью. 22 октября сбои также продолжаются в ряде регионов юга.

Оператор "Мегафона" подтвердил ТАСС, что наблюдаются проблемы в работе мессенджеров. "Скорее всего, причина не со стороны оператора, а именно у сервисов Telegram", - сказал оператор.

По данным "Билайн", в Волгоградской области ограничения введены Роскомнадзором в целях безопасности. В Ростове-на-Дону, уточнили в "Билайн", в целом ограничена работа мобильного интернета.

"Точной информации, когда все восстановится, нет", - сказал оператор.

В ведущем интернет-провайдере Майкопа "Оргтехсервис" ТАСС сообщили, что Telegram испытывает неполадки в Южном федеральном округе со вчерашнего дня, то же касается WhatsApp, который периодически становится недоступным.

"Когда ситуация стабилизируется, все заработает, от нас это не зависит", - сказал оператор.

При этом ограничений на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в настоящее время нет в Крыму и Абхазии, передают корреспонденты ТАСС.

О работе проводного интернета

Сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp фиксируются на юге РФ и при их использовании через проводной интернет. В частности, в ведущем интернет-провайдере домашнего проводного интернета Астраханской области "Реал" ТАСС сообщили, что сбой работы мессенджеров связан с ошибками сервисов Amazon. Операторы связи не вводят локальные ограничения.

Оператор ростовского провайдера "Таймер" сообщил, что сбой в работе мессенджеров - глобальная проблема, провайдеры к этому отношения не имеют. "По срокам восстановления информации нет. Мы не блокируем ничего, у нас все в полном доступе", - сказали в "Таймере".