В одной стране впервые за всю историю обнаружили комаров

В Исландии местный житель впервые за всю историю обнаружил комаров, сообщает местное издание RUV.

По данным журналистов, один из жителей вечером 16 октября обнаружил несколько насекомых и решил отдать их на анализ. В итоге этномолог института по естественной истории Исландии Маттиас Альфредссон подтвердил, что это – комары.

По словам Альфредссона, появление комаров 16 октября стало первым случаем в стране за всю историю, и теперь, вероятно, комары останутся на острове, так как насекомые вида Culiseta annulata устойчивы к холодам.