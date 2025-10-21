Гробница Тутанхамона находится под угрозой обрушения

Археологи предупредили, что гробница египетского фараона Тутанхамона, которой более 3,3 тыс. лет, может быть разрушена из-за риска наводнения. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование.

По словам исследователей, в гробнице начали образовываться разломы из-за повышения влажности на месте захоронения. Это способствует появлению грибков, разъедающих фрески.

"Существуют текущие и будущие риски, которые повлияют на структурную целостность [гробницы Тутанхамона] в долгосрочной перспективе, и гробница может не простоять еще тысячи лет в том виде, в котором она была построена", - заявил автор исследования и профессор кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Саид Хемада.

Захоронение Тутанхамона является частью Долины царей неподалеку от египетского города Луксор, в которой располагаются десятки захоронений гробниц фараонов. Долина царей уже подвергалась наводнению в 1994 году, когда большинство гробниц оказались под водой, что привело к серьезному повреждению фресок и образованию трещин на погребальных камерах.