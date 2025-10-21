У россиян неожиданно заработали звонки в Telegram

На территории России вновь стали доступны голосовые и видеозвонки в мессенджере Telegram. О восстановлении работоспособности функции сообщает Telegram-канал iGuides со ссылкой на пользователей соцсетей.

Аудиозвонки в Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) были заблокированы летом 2025 года по решению Роскомнадзора для борьбы с телефонным мошенничеством. По данным ведомства, сервис активно использовался для противоправных действий, включая массовые звонки с подменой номеров.

Сейчас возможность совершать и принимать вызовы в Telegram вновь работает у большинства пользователей в России. При этом официальных комментариев от Роскомнадзора и Telegram на момент публикации не поступало.

Отмечается, что отсутствие разъяснений со стороны регулятора и компании Павла Дурова вызвало различные версии о причинах восстановления функции — от технических корректировок в инфраструктуре мессенджера до снятия ограничений.

При этом некоторые пользователи жалуются на проблемы: у части не происходит соединение, тогда как другие не слышат собеседника.