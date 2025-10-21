В США назвали объект, с которым мог столкнуться Boeing 737 в воздухе

После экстренной посадки лайнера Boeing 737 Max в Солт-Лейк-Сити гендиректор WindBorne Systems Джон Дин заявил, что причиной инцидента могла стать трещина в лобовом стекле из-за возможного столкновения с метеозондом.

© Соцсети

Самолет Boeing 737 Max авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити 16 октября из-за трещины в лобовом стекле, сообщил телеканал Fox13, передает ТАСС.

© Соцсети

На борту находились 140 пассажиров, рейс выполнялся по маршруту Денвер – Лос-Анджелес.

«Да, я думаю, это был зонд [компании] WindBorne. Мы узнали о [рейсе] UA 1093, и, возможно, [инцидент] связан с одним из наших метеозондов», – написал Дин в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

По словам Дина, компания уже направила предварительные результаты внутреннего расследования в Национальный совет по безопасности на транспорте США и Федеральное управление гражданской авиации США. Позже он добавил, что WindBorne Systems использует легкие метеозонды большой дальности для повышения точности метеопрогнозов, а значительная часть данных предоставляется правительствам США и других стран.

Ранее самолет Superjet рейсом Минводы – Тель-Авив 19 октября совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления.

В августе самолет American Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Тель-Авива.