Рыбак обнаружил средневековый клад в окрестностях Стокгольма

Сокровища включают монеты с изображением короля Кнута I Эрикссона и другие ценные артефакты

Шведский рыбак, искавший червей для рыбалки, неожиданно обнаружил клад вместо наживки. В медном котле он нашел тысячи серебряных монет, бусы, кольца и подвески, большинство из которых относится к XII веку. Общий вес находки составил около 6 килограммов.

Особый интерес представляют монеты с именем и изображением шведского короля Кнута I Эрикссона, который правил с 1173 по 1195 год. По словам директора стокгольмского музея средневековья Лин Аннербека, в период политической нестабильности многие жители прятали свои ценности в земле.

Сохранность артефактов оказалась хорошей, несмотря на многовековое пребывание в земле. На монетах с неровными краями четко видны рельефные рисунки. Помимо монет с именем KANUTUS, есть экземпляры с изображениями средневековых епископов и гравюрой, которая, по предварительной оценке, может изображать церковь.

По словам антиквара Софии Андерссон из административного совета, точное количество монет еще предстоит установить, но их может быть около 20 тысяч. Находка имеет большое значение для шведской археологии, так как это единственное в своем роде средневековое сокровище, обнаруженное в окрестностях Стокгольма.

Сейчас археологи продолжают изучать клад, а его точное местонахождение не разглашается, чтобы защитить объект от "черных копателей". Совет по национальному наследию решит, получит ли рыбак компенсацию за передачу клада государству.