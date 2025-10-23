Названы самые популярные модели смарт-часов в России

Лидерами продаж умных часов на российском рынке за январь–сентябрь 2025 года стали устройства китайских производителей, доля которых в количественном выражении продолжает расти. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе МТС.

Apple Watch SE 2 © Apple

Первое место по популярности заняли Xiaomi Watch 5 Active (5,5% всех проданных устройств), далее следуют HUAWEI Watch FIT 3 (4,1%) и Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (3%). В пятерку лидеров также вошли Apple Watch SE (2022) с долей 2% и HUAWEI Watch GT 5 (1,9%).

Всего за девять месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано 3,9 млн умных часов на сумму 30,9 млрд руб. Средняя цена устройства составила 7,9 тыс. руб., при этом наиболее востребованным оказался ценовой сегмент от 2 до 5 тыс. руб. — на него приходится 39% всех продаж.

По сравнению с прошлым годом структура рынка существенно не изменилась: китайские бренды по-прежнему доминируют в количественном выражении, преимущественно благодаря активным продажам через маркетплейсы.

В натуральном выражении топ-5 брендов за январь–сентябрь 2025 года возглавили малоизвестные китайские бренды с общей долей 41%. За ними следуют HUAWEI (17%), Xiaomi (12%), Apple (6%) и Samsung (5%).

В денежном выражении позиции лидеров сблизились: Apple и HUAWEI занимают по 26% рынка, за ними следуют Samsung (12%), малоизвестные китайские бренды (10%), Xiaomi (8%) и GARMIN (5%).

По оценке МТС, умные часы формируют около 80% всего рынка носимой электроники. Оставшаяся доля приходится на фитнес-трекеры (14%) и детские часы-локаторы (6%).

Коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов отметил, что ключевыми факторами роста рынка стали интеграция устройств с экосистемами смартфонов, поддержка бесконтактных платежей и расширенный набор функций для мониторинга здоровья.