Представлен планшет iQOO Pad 5e на Snapdragon 8s Gen 3

Vivo выпустила в Китае планшет iQOO Pad 5e.

© MobiDevices

По своим характеристикам новинка представляет собой переименованную версию Vivo Pad 5e, представленного на предыдущей неделе.

Особенности

iQOO Pad 5e оснащён 12,05-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,8K (2800×1968 пикселей), частотой обновления 144 Гц, частотой отклика сенсора 240 Гц и поддержкой технологии DC Dimming. Корпус полностью выполнен из алюминия. Vivo заявляет, что экран отображает 1,07 миллиарда цветов и обеспечивает контрастность 1400:1.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 в тандеме с 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Массивная система охлаждения с графитовым радиатором площадью 32 200 мм² помогает поддерживать оптимальную температуру во время длительных игровых сессий. Кроме того, устройство поддерживает функцию Game Live Assistant, которая оптимизирует производительность системы для более плавного игрового процесса и потоковой трансляции в высоком разрешении.

Планшет оснащён основной камерой на 8 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, наличие четырёх динамиков и порта USB 3.2 Gen 1 Type-C. Примечательно, что устройство поставляется с более старой версией оболочки OriginOS 5, а не с последней OriginOS 6. Размеры планшета составляют 266,43×192×6,62 мм, вес – 584 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена

iQOO Pad 5e уже доступен в Китае в трёх цветах: зелёном, светло-сером и тёмно-сером.

Цены: