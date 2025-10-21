В Помпеях найдена скамья, на которой люди ждали приема к богачу

Археологи обнаружили в Помпеях длинную каменную скамью у входа в Виллу Мистерий — один из самых известных домов древнего города, сообщает Смитсоновский музей. Как выяснилось, это было не место для отдыха, а своеобразная зона ожидания, где ожидали очереди, чтобы попасть к богатому хозяину виллы — просить помощи, работу или совет.

Раскопками руководит Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпей. По его словам, находка показывает, что жизнь перед дверью дома была не менее важна, чем сцены, изображенные на знаменитых фресках внутри.

Доказательство власти

Утренние визиты, или salutatio, были обычной частью римской жизни: люди приходили к своему покровителю, чтобы выразить почтение, получить материальную или политическую поддержку. Толпа у двери означала влияние хозяина, а значит — его власть в обществе.

Скамья, расположенная напротив парадного входа, была сделана из водонепроницаемого раствора opus signinum — прочного материала, который римляне использовали в банях. Под ней находилась сводчатая цистерна, снабжавшая дом и улицу водой.

Рядом со скамьей археологи нашли граффити, оставленные ожидавшими людьми — имена, даты и короткие записи.

«Люди проводили здесь часы, не зная, примет ли их хозяин. Иногда, чтобы скоротать время, они просто писали свое имя на стене», — рассказал Цухтригель.

Повседневность и тени рабства

Кроме того, в новом секторе раскопок исследователи выявили помещения, оформленные в третьем помпейском стиле — с тонкими архитектурными узорами и яркими красками, а также места, где жили рабы и обслуживающий персонал. Эти пространства были запечатаны слоем пемзы и пепла во время извержения Везувия в 79 году н.э., что позволило сохранить их в уникальной целостности.

Скамья у виллы — простая деталь, но она раскрывает сложные социальные отношения древнего Рима. Здесь «у парадного подъезда» сходились элита и народ. Люди, сидевшие у порога, находились за пределами расписных залов, но именно они поддерживали систему римского патронажа, в которой личная преданность превращалась в политическое влияние.

По словам Цухтригеля, новое открытие позволяет «увидеть Помпеи не только глазами элиты, но и глазами тех, кто ждал у ее дверей».

Работы на вилле продолжаются: археологи исследуют помещения рабов и восстанавливают планировку водопроводной и дренажной систем.