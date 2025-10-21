Нейропсихологи объяснили, почему люди слышат голоса в голове

Психологи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее нашли ключ к разгадке слуховых галлюцинаций — явления, когда люди с шизофренией слышат голоса, которых нет. Их исследование показывает, что эти «голоса» могут возникать из-за сбоя в работе мозга, который ошибочно принимает собственные мысли за чужую речь.

Это открытие не только помогает понять шизофрению, но и приближает ученых к созданию тестов для ее раннего выявления. Результаты опубликованы в Schizophrenia Bulletin.

Что такое внутренняя речь

Каждый из нас иногда «разговаривает» сам с собой в голове — планирует дела, вспоминает события или обдумывает идеи. Это и есть внутренняя речь, своего рода беззвучный голос, который помогает нам думать. У большинства людей мозг четко отличает этот внутренний голос от внешних звуков. Когда мы говорим вслух или мысленно, область мозга, отвечающая за слух (слуховая кора), приглушает свою активность, потому что мозг заранее знает, чего ожидать.

«Эта идея существует уже 50 лет, но ее очень трудно проверить, поскольку внутренняя речь по своей сути является личной», — говорит профессор Томас Уитфорд, ведущий автор исследования.

У людей с шизофренией, которые слышат голоса, этот механизм может ломаться. Их мозг воспринимает внутренние мысли как чужие слова, из-за чего голоса кажутся пугающе реальными.

Как проверяли мозг

Чтобы разобраться, ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) — метод, который записывает электрические сигналы мозга через датчики на голове, словно подслушивая его работу. В эксперименте участвовали три группы: 55 человек с шизофренией, недавно слышавших голоса, 44 человека с шизофренией, но без недавних галлюцинаций, и 43 здоровых человека.

Участников просили слушать в наушниках слоги «ба» или «би» и одновременно представлять, что они мысленно произносят один из этих звуков. При этом ЭЭГ фиксировала, как реагирует слуховая кора. У здоровых людей, когда воображаемый слог совпадал с услышанным, активность мозга снижалась — мозг как бы говорил:

«Это мое, я это ожидал».

Но у тех, кто недавно слышал голоса, все было наоборот: их мозг реагировал сильнее, как будто звук пришёл извне.

«Их мозг сильнее реагировал на внутреннюю речь, которая соответствовала внешнему звуку, что было полной противоположностью тому, что мы обнаружили у здоровых участников», — объясняет Уитфорд.

У второй группы, где галлюцинаций не было недавно, реакция мозга была промежуточной, что намекает на разную степень сбоя в этом механизме.

Почему это важно

Шизофрения — сложное психическое расстройство, которое затрагивает около 1% людей. Слуховые галлюцинации, или «голоса», — один из ее самых тревожных симптомов. До сих пор не существовало четких способов диагностировать шизофрению с помощью анализов крови или сканирования мозга, как, например, при диабете. Это исследование — шаг к созданию биомаркера, то есть measurable показателя в организме, который мог бы указывать на риск психоза.

«Подобный показатель имеет большой потенциал стать биомаркером развития психоза», — отмечает Уитфорд.

Ученые подчеркивают, что исследование важно не только для людей с шизофренией, но и для тех, у кого нет психических расстройств. Изучение внутренней речи помогает лучше понять, как работает наш мозг, и может улучшить подходы к психическому здоровью. Теперь ученые хотят проверить, можно ли использовать ЭЭГ для предсказания риска психоза у здоровых людей. Это могло бы стать революцией в психиатрии, где ранняя диагностика спасает жизни.

Открытие подтверждает давнюю теорию, что голоса при шизофрении — это «собственные мысли, принятые за чужие».