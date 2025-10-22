Сверхтонкий iPhone Air оказался никому не нужен

Apple значительно сокращает производство модели iPhone Air из-за слабого спроса на большинстве рынков, одновременно увеличивая объемы производства более популярных устройств. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники в цепочке поставок.

© Apple

По данным журналистов, заказы на iPhone Air с ноября будут снижены почти до минимального уровня — фактически до стадии завершения производства. Изначально Apple рассчитывала, что доля модели Air составит 10–15% от общего объема выпуска новых смартфонов, однако слабые продажи за пределами Китая вынудили компанию пересмотреть планы.

Несмотря на хорошие результаты в КНР, интерес к устройству оказался заметно ниже прогнозов в Северной Америке, Европе и других регионах. Источники отмечают, что заказы на электронные компоненты для Air сократятся примерно на 90% по сравнению с сентябрем.

В то же время спрос на остальные модели серии — iPhone 17 и iPhone 17 Pro — превысил ожидания аналитиков. Производственные квоты на базовую версию увеличены примерно на 5 млн устройств, а выпуск флагманских Pro-моделей также активно наращивается.

