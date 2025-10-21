В Подмосковье археологи нашли череп мамонта с «кладом» внутри

В центре подмосковного Зарайска во время раскопок стоянки, где 23-16 тысяч лет назад жили древние люди, был обнаружен череп мамонта с кладом внутри.

© Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник

Ученые нашли в нем спрятанные кремневые орудия, сообщают исследователи в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии».

Как отметили археологи, тайники не были случайной мерой хранения вещей. В ледниковый период территория современного Подмосковья являлась холодной лесостепью, где бродили стада мамонтов. Неподалеку от стоянки древних людей, вероятно, было кладбище этих гигантов.

В результате древние охотники использовали их кости для строительства жилищ, в религиозных или символических обрядах.

Всего археологам удалось обнаружить шесть таких «тайников». Изучив их содержимое, ученые сделали вывод, что уклад людей Костёнковско‑Авдеевской культуры включал сложные духовные и символические практики.

Ранее в Аргентине нашли останки динозавра, а в неолитическом поселении Карахан-Тепе в Турции нашли древний обелиск.