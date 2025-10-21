Oura добавит функцию раннего выявления гипертонии в умное кольцо

Производитель умных колец Oura Health объявила о планах запустить исследование, связанное с ранним выявлением гипертонии. Новая функция позволит отслеживать риск повышенного давления без необходимости использовать традиционный тонометр.

Исследование под названием Blood Pressure Profile стартует в этом году и будет проходить среди пользователей из США. Данные будут собираться автоматически через кольцо, чтобы определить возможные признаки гипертонии на ранней стадии. При этом устройство не будет показывать конкретные показатели давления. Проект получил одобрение наблюдательного совета и станет частью платформы Oura Labs в фирменном приложении.

Гипертонией страдают около 1,3 миллиарда взрослых по всему миру, и заболевание считается одной из основных причин инсультов и сердечно-сосудистых осложнений. Разработчики отмечают, что кольцо способно более точно фиксировать физиологические сигналы, поскольку располагается прямо над артериями на пальце.