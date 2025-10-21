Комета Lemmon максимально приблизилась к Земле. Как найти ее на небосклоне?

Жители России и всего Северного полушария смогут увидеть комету Lemmon невооруженным глазом. Небесное тело максимально приблизилось к Земле. Последний раз она проходила так близко в VII веке.

Астрономы рекомендуют искать комету вдали от городской засветки.

«Сейчас, чтобы найти эту комету в ближайшие дни, ориентир это если мы с вами крайние звезды ручки ковша Большой Медведицы продлим, они будут указывать на еще одно незаходящее созвездие в наших широтах, созвездие Волопаса, самая яркая звезда которого это Арктур. Соответственно, крайние две звезды ручки ковша Большой Медведицы смотрят на Арктур. И вот примерно посередине между, собственно, ручкой ковша Большой Медведицы и Арктуром находится эта комета. Если есть возможность вооружиться хотя бы каким-то элементарным, даже театральным биноклем с пятикратным выключением, это еще значительно улучшит поиски», − рассказал руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.

Комета будет видна в конце октября и начале ноября. Лучшее время для наблюдений период, когда ручка ковша Большой Медведицы направлена вверх. В момент прохождения ближайшей точки к Солнцу небесное тело достигнет максимальной скорости около 60 км/с.